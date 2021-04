Rotary consegna tablet a studenti del “Cosmai” per inclusione digitale

Domani, 16 aprile ore 10, una delegazione del Distretto 2120 del Rotary International sarà protagonista all’Istituto Superiore “Sergio Cosmai” di Bisceglie per donare 18 tablet Mediacom SmartPad di ultima generazione, che saranno messi a disposizione di studenti con bisogni educativi speciali per un’efficace partecipazione alla Didattica Digitale Integrata.

Il progetto, portato avanti dal Rotary International in collaborazione con USAID (Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale), è frutto dell’ottenimento della sovvenzione “USAID-Rotary in Italy: Communities Against COVID-19 GRANT” elargita dalla Rotary Foundation, in collaborazione con la prestigiosa Agenzia statunitense, per fronteggiare l’emergenza Covid.

Il Distretto 2120 di Puglia e Basilicata, con a capo il Governatore Giuseppe Seracca Guerrieri, ha ottenuto la prima tranche del finanziamento, utilizzando l’importo per l’acquisto di 540 tablet, giunti nei 15 punti di smistamento nelle due regioni e saranno donati alle scuole pugliesi e lucane individuate.

Alla cerimonia di consegna, nel rispetto delle norme anti-Covid, trasmessa anche in diretta sulla pagina Facebook dell’IISS Cosmai, prenderanno parte Mino Dell’Orco, Assistente del Governatore distrettuale per la Zona 6, Giuseppina Pedone Presidente del Rotary Club di Bisceglie, il Sindaco Angelantonio Angarano e alcuni rappresentanti della comunità scolastica guidata dal Dirigente Donato Musci.