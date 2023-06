Rotary Club Bisceglie, lavori di ammodernamento a rotonda di via Sant’Andrea

Nuova iniziativa del Rotary Club di Bisceglie che oggi ha riconsegnato alla città la rotonda di via Sant’Andrea dopo i lavori di ammodernamento.

Lavori che sono consistiti nella messa in sicurezza della rotonda stessa, colorandola con il blu ed il giallo, colori rotariani e riprendendo la forma della ruota dentata simbolo del Rotary International.

La rotonda inoltre è dotata di cartelli, posizionati dal club, che danno un “benvenuto” o un “arrivederci” a coloro che giungono in città oppure stanno per lasciarla. Un service fortemente voluto da Francesco Dente, presidente Rotary Bisceglie, in carica sino alla fine del suo mandato che scade il prossimo 30 giugno con il consueto rinnovo delle cariche. Service che possono avere intervento per il proprio territorio o al di fuori, sempre in base alle disponibilità del Rotary.