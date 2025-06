Rotary Club Bisceglie, incontro con Rosa Anna Vacca per parlare di Sindrome di Down

Questa sera, 24 giugno alle ore 20:00, presso l’Hotel Salsello di Bisceglie, appuntamento con la scienza, l’empatia e l’inclusione. Protagonista della serata, organizzata dal Rotary Club, sarà la dott.ssa Rosa Anna Vacca, ricercatrice del CNR, che porterà la sua esperienza non solo come scienziata, ma anche come madre, in un dialogo autentico e profondo sulla Sindrome di Down.

L’appuntamento, dal titolo “Dal laboratorio alle persone: la ricerca scientifica per una migliore qualità di vita. Focus sulla Sindrome di Down”, sarà moderato dalla giornalista Ilaria Ficarella e si svolgerà in forma di intervista, offrendo al pubblico l’opportunità di riflettere su temi complessi con uno sguardo umano e accessibile.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno del Rotary sui temi della Diversità, Equità e Inclusione (DEI), valori oggi più che mai necessari per costruire una società aperta e consapevole.