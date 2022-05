Rotary Club Bisceglie inaugura laboratorio artistico donato alla Pegaso Onlus

Oggi, sabato 28 maggio, alle ore 19.00, sarà inaugurato, nella sede della Casa Famiglia Pegaso, il laboratorio artistico “Rotary Arte Lab”, donato dal Rotary Club Bisceglie alla Pegaso Onlus, che accoglie adulti disabili.

Casa Pegaso è, infatti, una residenza di tipo familiare, dove gli ospiti possono continuare a vivere come in una vera famiglia anche quando i genitori non ci sono più. La nascita di Casa Pegaso risale a 24 anni fa, grazie ad un gruppo di famiglie unite dal desiderio comune di creare un futuro per i propri figli. Con il tempo l’offerta è stata via via ampliata: numerose e qualificate sono ora le attività previste per gli ospiti, fra cui percorsi di teatro d’espressione, un laboratorio di cartapesta, fisioterapia ed attività in piscina, giardinaggio, arte e momenti vari di socializzazione con il supporto di personale specializzato.

All’interno di Casa Pegaso, il Rotary Club Bisceglie ha allestito un nuovo laboratorio artistico, che sarà dotato di tavoli collaborativi, sedie ergonomiche, capienti armadi e di una nuova e colorata veste grafica e consentirà agli ospiti di esprimere la propria arte in un ambiente sicuro e confortevole. La finalità del progetto “Rotary Arte Lab”, che gode del sostegno della Fondazione Rotary, è quella di coinvolgere i ragazzi e gli adulti della casa-famiglia in attività di carattere artistico che possano rappresentare per loro da un lato un’occasione di formazione, dall’altro un’opportunità di autofinanziamento.

L’arte, infatti, è considerata a tutti gli effetti una forma di terapia: consente di esprimere i propri sentimenti, le proprie emozioni, la propria visione del mondo e di comunicare all’esterno tutta la ricchezza interiore delle persone coinvolte. Inoltre, le opere artistiche realizzate dagli stessi ospiti, molto apprezzate dai sostenitori, costituiscono spesso un validissimo strumento di raccolta fondi, che consente quindi alla struttura di autofinanziarsi, permettendo il mantenimento e la nascita di nuove attività all’interno di Casa Pegaso.

“Il progetto si inserisce perfettamente nelle nuove linee guida del Rotary International, che sta dando sempre maggiore priorità alle tematiche inerenti Diversità, Equità e Inclusione (D.E.I.) – dichiara il Presidente del Rotary Club Bisceglie, Massimo Cassanelli – e conferma il sostegno del Rotary alla validissima e nobile realtà della Casa Famiglia Pegaso, che rappresenta un modello, apprezzato anche all’estero, di impegno delle famiglie, dei volontari e dei professionisti per lo sviluppo integrale delle persone diversamente abili“.

Coinvolte nel progetto, anche le professionalità del territorio: i tavoli, disegnati dall’ingegnere architetto Donatella Di Pierro, sono stati realizzati su misura dall’azienda Lorusso Cucine Design; la nuova veste grafica del laboratorio è stata ideata da Stefania Galantino, graphic designer, e realizzata da Freelance Pubblicità di Nicola Galantino.