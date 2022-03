Rotary Club Bisceglie, consegnato montascale elettrico a “Casa Barbiana”

E’ stato consegnato ieri a “Casa Barbiana” il service “Su per le scale con te” realizzato dal Rotary Club di Bisceglie nell’anno rotariano 2021/2022.

“Casa Barbiana” è un alloggio sociale gestito dalla Caritas, riservato a individui o nuclei familiari in situazioni di svantaggio. Gli ospiti accolti nella struttura sono accompagnati da un’equipe socio educativa, con finalità di reinserimento lavorativo e sociale.

A “Casa Barbiana” il Rotary Club di Bisceglie ha donato un montascale elettrico, indispensabile per abbattere le barriere architettoniche, essendo l’alloggio sociale ubicato al primo piano di un palazzo senza ascensore. Ciò consente a “Casa Barbiana” di ottenere le necessarie autorizzazioni e di accogliere soggetti con disabilità motoria, impossibilitati a salire autonomamente le scale.

“Il nostro Club è da sempre vicino alla Caritas, con la quale ha anche sottoscritto un protocollo d’intesa – ha dichiarato il Presidente del Rotary Club Bisceglie, Massimo Cassanelli – Dopo i numerosi service a suo favore, fra cui l’allestimento di una cucina per il Centro Caritas cittadino, la macchina ozonizzatrice sanificatrice per la sartoria sociale e la cella frigorifera per il servizio di recupero delle derrate alimentari “Recuperiamoci”, accogliamo volentieri la richiesta di un montascale elettrico per l’abbattimento delle barriere architettoniche, condividendo lo spirito di accoglienza alla base di Casa Barbiana”.

La consegna del montascale si è svolta alla presenza del Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Agarano, di Gianni Naglieri, Assessore allo Sviluppo Urbano Sostenibile, di Costantino Fuiano, Assistente del Governatore del Distretto Rotary 2120 Gianvito Giannelli, di Giovanni Bombini, Presidente del Rotaract Club Bisceglie, e di Carmine Panico, Presidente della Cooperativa “Mi stai a cuore”.

Altri importanti service in ambito sociale sono in corso di realizzazione in questi mesi, fra cui l’ambulatorio oculistico “Rotary eYes” presso il Poliambulatorio Medico Solidale “Il Buon Samaritano” e il laboratorio artistico “Rotary Arte Lab” presso la casa famiglia “Pegaso”.