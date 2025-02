Rotary Club Bisceglie, al via altri due progetti dedicati alla scuola

Prosegue l’impegno del Rotary Club di Bisceglie verso il mondo della Scuola del territorio. Dopo aver concluso le attività dedicate agli studenti di terza media ed alle loro famiglie sono stati avviati altri due importanti progetti inseriti nel service Rotary dedicato alle giovani generazioni: “A Scuola si cresce…insieme”, con l’obiettivo di supportare gli studenti delle classi quinte nell’affrontare con consapevolezza il passaggio dalla scuola al mondo del lavoro e dell’università.

A gennaio, in collaborazione con il Rotaract Club di Bisceglie, è stato avviato il progetto “Un futuro per i giovani” dedicato agli studenti di V classe del Liceo Scientifico “L. Da Vinci” di Bisceglie, con 3 incontri dedicati a tre indirizzi di studio: STEM, giuridico-economico e medico-sanitario.

Il progetto è in corso di svolgimento, con altri eventi programmati per il mese di febbraio e marzo.

Sono in partenza anche le attività del progetto “OrientaMENTI – Percorsi e Strumenti per la Ricerca Attiva del Lavoro”, un’iniziativa promossa in collaborazione con l’II.SS. “G. Dell’Olio”,

Attraverso incontri, laboratori e conferenze, gli studenti dell’Istituto avranno l’opportunità di approfondire temi chiave come:

Le tendenze del mercato del lavoro e le competenze più richieste

Tecniche per la ricerca attiva del lavoro: CV, lettera di presentazione e colloquio

Il percorso dell’imprenditorialità: dalla business idea alla creazione d’impresa

L’importanza delle soft skills, del networking e della digitalizzazione

Grazie alla partecipazione di professionisti del Rotary Club Bisceglie, esperti del settore e rappresentanti del mondo produttivo, gli studenti potranno confrontarsi con chi ogni giorno opera nei settori di loro interesse.

Tatiana Dell’Olio, Presidente del Rotary Club Bisceglie , sottolinea l’importanza dell’iniziativa di orientamento: “In un contesto economico e lavorativo sempre più complesso, vogliamo offrire ai giovani strumenti utili per orientarsi con consapevolezza nelle loro scelte personali e professionali. Il nostro obiettivo è quello di contribuire ad arricchire le competenze necessarie per affrontare il futuro con fiducia.”

Il progetto si svolgerà nei mesi di febbraio e marzo e vedrà il coinvolgimento diretto degli studenti e dei docenti dell’Istituto “G. Dell’Olio”.