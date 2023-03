Rotary Bisceglie, tavola rotonda su tema della cattiva alimentazione e cura con i nutrienti

Il Rotary club di Bisceglie con il Progetto “Nutrire ed Educare nel contrasto allo spreco alimentare”, si prefigge l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni sulla tematica legata ad una corretta alimentazione e alla necessità di prevenire le malattie adottando un adeguato stile di vita. Tale progetto ha come scopo il contrasto all’obesità ed allo spreco alimentare.

Il Club, quest’anno guidato da Francesco Dente, in virtù delle molteplici azioni in favore del territorio nel corso degli oltre 20 anni di attività, ha aderito con entusiasmo al Service del Distretto Rotary 2120 di Puglia e Basilicata

Quest’anno il progetto è stato presentato alla Scuola Secondaria di 1°grado Riccardo Monterisi, alla Scuola Primaria IV° Circolo Don Pasquale Uva, alla Scuola Primaria II° Circolo Prof. Vincenzo Caputi, con la quale si sta elaborando un progetto di Economia Circolare, e per la prima volta in maniera sperimentale presso l’I.I.S.S. Sergio Cosmai.

I temi trattati dai volontari del Rotary sono quelli della corretta alimentazione con uno stile di vita salutare, l’alimentazione funzionale e nutraceutica per prevenire e curare, lo spreco alimentare con le dimensioni del fenomeno e le buone pratiche per ridurlo, senza trascurare i temi legati alla tutela dell’ambiente e della biodiversità.

Per approfondire tali argomenti nei diversi aspetti e per analizzare i dati scientifici legati ai test effettuati in maniera anonima dagli studenti dell’Istituto Cosmai sulle loro abitudini e consumi alimentari, con il Patrocinio Istituzionale della Città di Bisceglie, è stata organizzata una tavola rotonda aperta alla cittadinanza dal titolo :

“Dalle patologie da cattiva alimentazione alla cura con i nutrienti” che si terrà oggi, sabato 11 marzo alle ore 18,00 a Palazzo Tupputi.

Sono previsti gli interventi di :

Francesco Dente – Presidente Rotary Club Bisceglie

Maura Iannelli – Dirigente Scolastico I.I.S.S. Sergio Cosmai Bisceglie

Mino Dell’Orco – Coordinatore Progetto Distrettuale Nutrire ed Educare nel Contrasto allo spreco alimentare

Angelantonio Angarano – Sindaco di Bisceglie

Gabriele Papagni – Nutrizionista

Stefano Coratella – Nutrizionista

Sonia Storelli – Pediatra

Donatella Gramegna – Psicologa

Moderatore della tavola rotonda sarà il dott. Michele Papagni