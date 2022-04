Rotary Bisceglie dona ambulatorio oculistico, Cassanelli: “Progetto più grande realizzato dal club”

Sarà inaugurato giovedì 7 aprile alle ore 20, il nuovo ambulatorio oculistico donato dal Rotary Club Bisceglie al Poliambulatorio Medico Solidale “Il Buon Samaritano” in Piazza Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa 12 a Bisceglie, che offre visite mediche specialistiche gratuite alla fasce più svantaggiate della popolazione.

“Si tratta del progetto più grande realizzato dal nostro Club nei suoi venti anni di attività – spiega Massimo Cassanelli, presidente del Rotary Club Bisceglie per l’anno 2021/22 – ed è frutto di una collaborazione internazionale con la partecipazione della Rotary Foundation, del Distretto Rotary 2120 – Puglia e Basilicata e dei Rotary Club di Colorado Springs (Colorado, USA), Bitonto Terre dell’Olio, Belluno, Rovereto Vallagarina e Venezia, con cui siamo gemellati.

In occasione del ventennale del Club, fondato nell’aprile del 2002, abbiamo pensato di fare un dono alla città con un progetto di grande portata e, dopo un accurato studio dei bisogni della comunità e incontri con diverse realtà attive nel sociale, la scelta è ricaduta sull’ ambulatorio oculistico per completare l’offerta del poliambulatorio a favore delle persone che, vivendo in condizioni di disagio, sono spesso costrette a trascurare la propria salute e qui invece possono ricevere un’assistenza sanitaria gratuita. È nato così il progetto “Rotary eYes”, che, in maniera rapida, ha superato tutti gli step per l’approvazione internazionale, necessaria per service di grande portata sostenuti da una sovvenzione globale (global grant) della Rotary Foundation, e ha consentito di allestire un ambulatorio oculistico completo e all’avanguardia, con attrezzature e strumenti di ultima generazione”.

Il progetto è stato sviluppato d’intesa con la presidente 2020/21 del Rotary Club Bisceglie Giuseppina Pedone, e vede anche la partnership dei giovani del Rotaract Club Bisceglie, presieduto da Giovanni Bombini.

L’inaugurazione sarà preceduta da un incontro di presentazione alle ore 20, con inizio alle 20.15, presso la Chiesa di S.M.M. della Misericordia, con la partecipazione di Gianvito Giannelli, Governatore del Distretto Rotary 2120, di Vincenzo Sassanelli, presidente della Commissione Rotary Foundation, di Mons. Leonardo D’Ascenzo, Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie, di Angelantonio Angarano, Sindaco di Bisceglie, di Luigi De Pinto, Presidente dell’EPASS, e di Andrea Dell’Olio, direttore sanitario del Poliambulatorio “Il Buon Samaritano”.

Il Rotary Club Bisceglie ha sostenuto negli anni il Poliambulatorio “Il Buon Samaritano” con diversi interventi. Nell’anno rotariano in corso, inoltre, è stato donato un montascale elettrico all’alloggio sociale “Casa Barbiana” gestito dalla Caritas e sarà a breve realizzato un laboratorio artistico presso “Casa Pegaso”, casa famiglia per adulti diversamente abili, a conferma dell’impegno del Club a favore delle fasce sociali che più hanno bisogno di sostegno.

Sarà possibile seguire la diretta su youtube, collegandosi al seguente link:https://youtube.com/video/vCNzxn9l6Vg/livestreaming?c=UCBRNpJSQJJZq4dIOKBhoGJw