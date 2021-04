Rotary Bisceglie, distribuiti pasti e beni alimentari a famiglie in difficoltà

In occasione della Pasqua il Rotary Club Bisceglie ha deciso di dare un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà nell’attuale crisi alimentare destinando un service lunedì 5 aprile.

“Grazie a tale impegno – commenta Giuseppina Pedone, Presidente Rotary Bisceglie – il club ha destinato il service “Insieme per una Pasqua di Solidarietà” a favore delle famiglie biscegliesi in difficoltà, per venire incontro alle loro necessità fondamentali. Da oltre un anno la pandemia ha stravolto profondamente le nostre vite, modificato le nostre abitudini, accentuato il divario tra chi ha tanto e chi non ha nulla. La pandemia ha messo a nudo le nostre fragilità e ci ha indicato che non siamo invulnerabili ma siamo legati gli uni agli altri e mai come in questo drammatico frangente abbiamo l’obbligo morale di farci carico e aiutare chi resta indietro”.

Il Rotary, da sempre attento alle necessità degli ultimi in tutto il mondo, di recente aveva realizzato a Bisceglie il Service “Tampone Sospeso” destinato agli operatori sociali, ai volontari della Caritas e del terzo settore e ai più bisognosi.

“L’impegno del Rotary è finalizzato al bene della collettività anche in questa occasione, con la distribuzione avvenuta il Lunedì dell’Angelo – si legge nella nota – presso la Caritas Zona Pastorale Bisceglie di numerosi pasti e beni alimentari in favore di famiglie in difficoltà. Da molti anni il Rotary Club Bisceglie e la Caritas portano avanti progetti comuni attraverso diverse attività di natura sociale per sostenere chi ha bisogno ed è più svantaggiato”.

Con la realizzazione del Service di Raggruppamento Zona 6, che comprende anche i Club di Molfetta, Corato e Bitonto Terre dell’Olio, il Rotary Club Bisceglie intende aprirsi all’altro attraverso il valore della solidarietà.