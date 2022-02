Rotary Bisceglie celebra la Giornata Mondiale delle Donne nella Scienza

Una conversazione per celebrare l’importante ricorrenza della Giornata Mondiale delle Donne nella Scienza. È quanto organizzato dal Rotary di Bisceglie, in sinergia con i Rotary Club di Bitonto, Corato e Molfetta e i Rotaract Club di Bisceglie e Molfetta, per venerdì 11 febbraio.



All’evento, che si terrà sulla piattaforma zoom e sulla pagina Facebook del rotary a partire dalle 20, parteciperanno tre grandi personalità del mondo scientifico intervistate dalle neo entrata Lucia Silvestris, senior researcher dell’istituto nazionale di fisica nucleare e responsabile del Cms al Cern di Ginevra.

Interverranno: Luisa Torsi, docente ordinario di chimica all’università di Bari, componente del consiglio scientifico del Cnr ed unica donna ad ottenere il premio Merck; Roula Khadra, senior researcher al Ciheam – istituto agronomico mediterraneo di Bari e prima donna a far parte dell’Arab water council; ed infine Eleonora Macchia, giovane ricercatrice dell’Università di Bari e creatrice del progetto NoOne, una piattaforma in grado di agevolare la ricerca contro il cancro o infezioni virali e batteriche.

“Con questa iniziativa”, afferma il presidente Massimo Cassanelli, “il Rotary mira ad evidenziare il ruolo fondamentale che le donne ricoprono nel mondo scientifico, attraverso le testimonianze di ricercatrici straordinarie del nostro territorio, affermate a livello internazionale”. Per accedere all’evento é possibile richiedere le credenziali alla mail rotary.bisceglie@gmail.com