Rotaract per un Natale solidale: successo per la prima edizione de “L’Albero dei Doni”

Il Natale a Bisceglie quest’anno è stato caratterizzato anche da gesti di solidarietà, sorrisi e condivisione grazie alla prima edizione de “L’Albero dei Doni”, un’iniziativa promossa e realizzata dai ragazzi del Rotaract.

Per l’occasione, su via Aldo Moro, è stato allestimento un angolo foto con Babbo Natale, pensato per regalare ai più piccoli, e non solo, un momento di gioia. I bambini hanno avuto la possibilità di scattare una foto ricordo con Babbo Natale, stampata sul momento e portata a casa come simbolo di una giornata speciale.

Parallelamente, l’iniziativa ha avuto un importante risvolto solidale: durante l’evento è stata infatti avviata una raccolta di beni alimentari a lunga conservazione, destinati ai bambini di Villa Giulia, con l’obiettivo di offrire un aiuto concreto a chi ne ha più bisogno, soprattutto nel periodo delle festività.

“L’Albero dei Doni” rappresenta molto più di un evento natalizio: è l’espressione dei valori che guidano il gruppo del Rotaract, ovvero la vicinanza al territorio, l’attenzione verso il prossimo e la volontà di rendere Bisceglie una città sempre più solidale. Il Rotaract Bisceglie è composto quasi interamente da giovani under 30, uniti da un unico grande obiettivo, mettere le proprie energie, idee e competenze al servizio della comunità, dimostrando che l’impegno dei giovani può essere un motore di cambiamento reale e positivo.

“Con questa iniziativa desideriamo anche rivolgere i nostri più sinceri auguri di Buon Natale a tutta la cittadinanza di Bisceglie, con l’auspicio che lo spirito di solidarietà, condivisione e partecipazione possa accompagnarci non solo durante le feste, ma per tutto l’anno. Perché insieme, davvero, si può fare la differenza”, spiegano gli organizzatori dell’iniziativa.