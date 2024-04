Rotaract Bisceglie organizza serata formativa per muovere i primi passi nel mondo del lavoro

Il Rotaract Club di Bisceglie, in collaborazione con il Distretto Rotaract Puglia e Basilicata, ha organizzato per lunedi 22 Aprile alle ore 19.00 nella Sala degli Specchi di Palazzo Tupputi, una serata formativa e informativa destinata agli studenti delle scuole superiori, agli universitari, neolaureati e giovani professionisti che iniziano a muovere i primi passi nel mondo del lavoro e a dover gestire i primi “risparmi”.

I temi oggetto dell’incontro saranno:

L’ingresso nel mondo del lavoro, partendo dalle possibili modalità di inquadramento contrattuale con una breve analisi del sistema retributivo, contributivo e fiscale.

Una panoramica sulla gestione dei risparmi, sulla programmazione finanziaria dei propri passi futuri, sulle assicurazioni e sul sistema previdenziale.

Il primo tema sarà trattato d Mauro Portoso, Consulente del Lavoro e Direttore Generale Confcommercio Bari-Bat, mentre il tema successivo sarà analizzato da Eleonora Marrano Consulente finanziario, previdenziale e assicurativo presso Alleanza Assicurazioni.

Una serata di consigli utili per l’ingresso nel mondo del lavoro con lo sguardo rivolto al futuro professionale, in continuità con la terza edizione dell’orientamento in uscita per i maturandi realizzato dal Rotaract e Rotary lo scorso 13 Aprile.