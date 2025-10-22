Rotaract Bisceglie celebra la città sostenendo la campagna “End Polio Now”

Una domenica all’insegna della cultura, della tradizione e della solidarietà. Il Rotaract Club Bisceglie ha organizzato lo scorso 12 ottobre l’iniziativa “Un viaggio nei sapori di Bisceglie”, una passeggiata esperienziale che ha unito la riscoperta delle radici storiche e gastronomiche della città al sostegno della campagna internazionale del Rotary International “End Polio Now”, impegnata nella lotta globale alla poliomielite.

Il percorso ha accompagnato i partecipanti attraverso un itinerario suggestivo nel cuore di Bisceglie, toccando luoghi simbolo come piazza Margherita, la chiesa di San Luigi, via Ottavio Tupputi, il Castello, Sant’Adoeno e la Cattedrale, dove è stata possibile la visita alla Bisceglie Sotterranea, curata da Giacinto Galantino in collaborazione con il Rotary.

Durante la camminata, i presenti hanno potuto gustare i sapori tipici locali, dai celebri sospiri biscegliesi offerti dal Bar Cattedrale e dall’Associazione Borgo Antico, alla tradizionale focaccia, simbolo autentico della gastronomia cittadina.

La giornata si è conclusa in piazza Duomo con un momento conviviale di condivisione e ringraziamento, durante il quale l’Associazione Borgo Antico ha donato ai partecipanti alcuni volumi provenienti dal suo progetto “Scambia Libro”, aggiungendo un tocco culturale all’iniziativa.

Con questo evento, il Rotaract Bisceglie ha ribadito il proprio impegno nel connettere cultura, socialità e solidarietà, promuovendo valori di partecipazione e attenzione verso la comunità, nel segno di un obiettivo universale: un mondo libero dalla polio.