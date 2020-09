Ronn Moss e l’Orchestra Filarmonica Pugliese protagonisti a Bisceglie

Decisamente singolare l’iniziativa di ieri sera di Villa Ciardi, a Bisceglie. La sala ricevimenti ha deciso di ‘salutare’ l’estate 2020 con una serata musicale e due ospiti d’eccezione: l’Orchestra Filarmonica Pugliese, compagine orchestrale patrocinata dalla Regione Puglia, e l’attore statunitense Ronn Moss, notissimo per aver impersonificato Ridge Forrester nella fortunata serie tv Beautiful.

Il volto noto della fiction tv è un appassionato di vini e, nei pressi di Fasano, produce un Primitivo che porta il suo nome. L’occasione ha poi voluto che l’attore fosse in Puglia per girare un film. Da qui l’idea di averlo come ospite nella sala ricevimenti del nord-barese, per una cena glamour. A completare il quadro la musica dell’Orchestra Filarmonica Pugliese alla bacchetta del suo direttore stabile, Giovanni Minafra che, per l’occasione, ha arrangiato la sigla storica della soap opera che ha avuto Moss per protagonista, sorprendendo i tanti partecipanti all’evento e lo stesso interprete.

Il concerto che ha allietato la sera è poi proseguito con il tributo al compianto Maestro Ennio Morricone, sulle note di brani da lui composti che hanno fatto da colonne sonore a film come Nuovo Cinema Paradiso, C’era una volta in America, The mission.