“Roma Intangibile” rende noto il calendario delle attività associative

La Società di Mutuo Soccorso “Roma Intangibile” di Bisceglie, dopo aver accolto con piacere la nomina del proprio presidente Pasquale D’Addato, come nuovo vice presidente delle società di mutuo soccorso italiane, ha reso noto il calendario della attività delle prossime settimane.

“Il progetto Roma Intangibile per i mesi a seguire – dichiara il Presidente D’Addato – permetterà all’ultracentenaria associazione di trasformarsi in un’incubatrice di attività sociali”. Le attività prenderanno il via con l’apertura di un centro di ascolto qualificato sanitario con l’inaugurazione prevista per oggi, venerdì 2 ottobre dalle ore 18:30, all’interno della sede sociale, ed in collaborazione con la Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – Prevenire è Vivere), guidata dal prof. Francesco Schittulli.

Giovedì 8 ottobre, invece, dalle ore 18:30, nel salone di via Bovio, nel pieno rispetto delle misure anti Covid, si terrà l’avvio del centro di assistenza legale, fiscale e pensionistica in sinergia con il centro ENASC, rivolto a tutti i soci. Nei prossimi mesi saranno approfonditi i temi legati allo sviluppo del territorio cittadino ed il rafforzamento dei servizi mutualistici.

“I risultati degli approfondimenti – conclude la nota – saranno portati all’attenzione dell’Amministrazione di Bisceglie quale contributo della S.O.M.S. “Roma Intangibile” al potenziamento sociale del territorio, per le donne, per i giovani e per la Città tutta”.