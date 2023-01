Roma Intangibile: posta la prima pietra al Mausoleo sociale nel Cimitero di Bisceglie

Il Sodalizio di mutuo soccorso “Roma Intangibile” di Bisceglie, lo scorso 14 gennaio, sotto la guida del Presidente Pasquale D’Addato, alla presenza di autorità religiose, civile e militari, ha apposto la prima pietra per la realizzazione del Mausoleo sociale. La cerimonia solenne ha previsto un corteo, partito dall’ingresso principale del Cimitero di Bisceglie porgendo corone d’alloro in omaggio al Sacrario Militare e alla memoria di Pierdavide De Cillis e Carlo De Trizio.

“Roma Intangibile è generatore di crescita sociale, promotore di solidarietà e amicizia, baluardo per la difesa etica e morale. Quello del Mausoleo è un tassello importante per l’identità del Sodalizio che ha acquisito una matura e organica presenza nella Città, confermando l’impegno nel mutuo soccorso. La vanità delle cose terrene muoiono con noi stessi: ciò che resta in eterno sono la solidarietà e la speranza donate agli altri”, ha spiegato il Presidente D’Addato, richiamando la filosofia del progetto e dell’Associazione.

L’iniziativa di “Roma Intangibile” si abbina all’altra già avviata attività relativa alla Telemedicina che pone il Sodalizio sempre al fianco dei suoi soci, per una concreta assistenza e vicinanza nel pieno spirito dei valori che esso incarna.