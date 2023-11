Roma Intangibile ospita convegno “Italia andata e ritorno?”

Questa sera, 30 novembre ore 18.30, la Fondazione Giovanile di Roma Intangibile presenta il convegno “Italia andata e ritorno?”.

L’auditorium di via Bovio ospiterà la serata dedicata al problema della forzata migrazione al nord ed all’estero di cittadini del Sud Italia in cerca di lavoro, attraverso le preziose testimonianze di Vincenzo Di Leo (migrante italiano in Germania) ed Damiano Cosmai (migrante italiano in Belgio).

L’evento sarà moderato da Alberto De Toma, Presidente della Federazione Giovanile di Roma Intangibile, con il contributo del Generale Pasquale Preziosa, già Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare e presidente dell’Osservatorio Eurispes sulla Sicurezza. Ingresso libero.