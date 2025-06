Roberto Garofoli e Bernardo Giorgio Mattarella alle Vecchie Segherie Mastrototaro

In un momento storico in cui l’Italia è chiamata ad affrontare sfide complesse su più fronti, domenica 22 giugno, alle ore 20:30, le Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie ospitano un importante appuntamento con il saggio “Governare le fragilità” (Mondadori), firmato da Roberto Garofoli e Bernardo Giorgio Mattarella. I due autori lo scorso venerdì hanno ritirato il prestigioso Premio Biagio Agnes 2025 per la saggistica in piazza di Spagna, a Roma.

L’incontro a Bisceglie, moderato dalla giornalista del Corriere della Sera Giusi Fasano, sarà un’occasione per riflettere su come rafforzare lo Stato, rendere più efficiente l’amministrazione pubblica e garantire la sicurezza, la competitività e il benessere nel Paese, alla luce delle trasformazioni globali e delle storiche vulnerabilità italiane. Questo appuntamento rientra nel programma di “Stregherie”, il ciclo di incontri che si tengono sulla scalinata della libreria.

Nel loro libro, Garofoli e Mattarella offrono un’analisi lucida dello scenario attuale. Guerre, crisi geopolitiche, transizioni ambientali e digitali stanno amplificando debolezze strutturali già presenti in Italia: divari economici, inefficienze amministrative, dipendenze energetiche e criticità nella gestione delle risorse strategiche. A fronte di queste sfide, gli autori propongono una serie di riflessioni concrete e articolate per settori chiave: dalla politica estera al sistema industriale, dall’energia all’acqua, dalla difesa alla giustizia, fino alla scuola e alla sanità. Il filo conduttore è uno solo: senza un’amministrazione pubblica forte e un sistema di governo efficiente, nessuna riforma può avere effetti duraturi.

Tra i temi centrali del volume, emerge la consapevolezza che le grandi trasformazioni non si attuano con la velocità dei cicli politici. Le misure varate con il Pnrr hanno rappresentato un primo passo, ma molto resta da fare per garantire continuità e stabilità alle politiche pubbliche, soprattutto in settori strategici come la digitalizzazione, la lotta all’evasione, la razionalizzazione della spesa pubblica e l’educazione.

L’Italia può ripartire solo se affronta queste fragilità strutturali con serietà e competenza, mettendo al centro delle riforme la macchina dello Stato e la sua capacità di rispondere ai bisogni dei cittadini.

L’ingresso all’incontro è libero e la cittadinanza è invitata a partecipare.