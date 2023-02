Risultati positivi gestione 2020-2023 e un nuovo traguardo per Bisceglie Approdi

Visione, Innovazione, Futuro: come guidare il cambiamento. Si intitola così la conferenza organizzata da Bisceglie Approdi e Comune di Bisceglie che si terrà giovedì 2 marzo alle ore 19.30 al Politeama Italia di Bisceglie, in via Montello 2.

Nicola Rutigliano, Amministratore Unico di Bisceglie Approdi, illustrerà in una relazione gli obiettivi raggiunti nella gestione del triennio 2020-2023, che ha portato il porto turistico-marina resort di Bisceglie a ricevere autorevoli riconoscimenti e certificazioni, come la Bandiera Blu, e a diventare apprezzato e riconosciuto modello di sostenibilità ambientale, accoglienza, efficienza, tutela del mare e della fauna marina, lotta all’inquinamento e presidio di cultura. La conferenza sarà anche l’occasione per svelare un ulteriore, prestigioso traguardo raggiunto per la prima volta da un approdo turistico in Italia, conferimento che darà ulteriore lustro al porto e alla Città di Bisceglie.

Interverranno il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano; il Comandante della Capitaneria di porto di Bisceglie, Crescenzo Ciccolella; i rappresentanti del Circolo della Vela di Bisceglie e del Centro Recupero tartarughe Marine WWF di Molfetta.