Riqualificazione ex Convento dei Cappuccini: diventerà “Cittadella dell’accoglienza”

Il Comune di Bisceglie è tra gli enti locali ammessi al finanziamento nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5 “Inclusione e Coesione”, per la realizzazione di interventi strutturali finalizzati al superamento degli insediamenti informali di lavoratori migranti.

La Giunta regionale ha approvato i Piani di Azione Locale (PAL) presentati dai Comuni di Bisceglie, Brindisi, Carapelle e Carpino. A Bisceglie è previsto un investimento di oltre 2,1 milioni di euro per la riqualificazione dell’ex Convento dei Cappuccini, un immobile storico che sarà trasformato in una cittadella dell’accoglienza: una struttura con 14 posti letto, spazi condivisi per attività comunitarie, servizi essenziali e iniziative di inclusione sociale.

La scelta della sede non è casuale: il Convento dei Cappuccini, già punto di riferimento per iniziative solidali grazie alla presenza della Caritas, della cooperativa sociale “Mi Stai a Cuore” e di altre realtà del terzo settore, è collocato in posizione centrale, ben collegata con i principali servizi cittadini – come il gli uffici comunali e la tenenza dei Carabinieri – favorendo così un percorso di integrazione reale nella rete sociale, lavorativa e culturale del territorio.

“È un risultato importante per la nostra Città”, ha sottolineato il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano. “Il progetto, fortemente voluto e sostenuto dalla nostra Amministrazione, rientra in una visione di accoglienza dignitosa e di integrazione reale, coerente con i valori di solidarietà e giustizia sociale che caratterizza la nostra Città. Riqualificheremo un immobile storico, restituendolo alla collettività con una funzione sociale concreta. Un ringraziamento al dott. Falco, Commissario Straordinario del Governo, per la collaborazione dimostrata in questi mesi per il perseguimento di questo importante obiettivo”.

L’intervento rientra tra i quattro approvati a livello regionale e finanziati con risorse del PNRR destinati a garantire condizioni abitative adeguate per i lavoratori migranti stagionali, contrastando fenomeni di degrado e sfruttamento. Complessivamente, i progetti in Puglia interessano 304 posti letto per un investimento di circa 10 milioni di euro.

La Regione Puglia, su richiesta del Commissario straordinario per il superamento degli insediamenti abusivi, ha assunto un ruolo di supporto tecnico e operativo nei confronti dei Comuni, affiancandoli nella progettazione dei servizi e nella costruzione di reti territoriali con gli enti del terzo settore.

“Siamo orgogliosi di essere parte attiva di un percorso di civiltà e responsabilità che non solo risponde a un bisogno reale ma valorizza il patrimonio pubblico attraverso un progetto a forte impatto sociale, con una visione inclusiva e sostenibile del nostro territorio”, ha aggiunto l’Assessora alle Politiche Sociali Roberta Rigante.

Con l’approvazione dei PAL, si apre ora la fase operativa: nelle prossime settimane saranno firmati gli accordi tra i Comuni, il Commissario straordinario e l’Unità di Missione per dare avvio alla realizzazione degli interventi.