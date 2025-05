Riqualificazione centro storico, modifiche a viabilità per lavori sulla rete elettrica

Continuano i lavori di riqualificazione del centro storico. Lunedì 12 maggio al via gli interventi di potenziamento della rete elettrica con la posa di nuovi cavidotti interrati. Pertanto, cambia temporaneamente la viabilità in Piazza Regina Margherita, via Marconi e via Cardinale Dell’Olio.

Nei tratti interessati dai lavori, che hanno una durata prevista di 60 giorni, sarà istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata, su entrambi i lati in Piazza Regina Margherita, tra via Imbriani e via Marconi, e in via Cardinale Dell’Olio, tra Piazza Regina Margherita e l’incrocio con via Frisari e via Tupputi. Sarà garantito l’accesso ai soli residenti, proprietari di immobili e operatori commerciali. Per la durata dei lavori, è inoltre previsto il doppio senso di circolazione su via Frisari.