Ripartono gli appuntamenti con il mercato domenicale in piazza Vittorio Emanuele

Ripartono gli appuntamenti con il mercato domenicale in città come stabilito nel Documento Strategico del Commercio approvato nel Consiglio Comunale del 30.09.2019 che ha accreditato per dodici anni settanta posteggi ogni prima domenica del mese ad altrettanti operatori.

L’appuntamento è in piazza Vittorio Emanuele II dalle 8 alle 14 di domani 5 febbraio. “Un’occasione per quanti non possono effettuare i loro acquisti nel classico mercato del martedì in via san Martino e un’opportunità di slancio per l’economia locale, sempre però da organizzare e attuare in piena sinergia con gli esercizi commerciali della zona interessata per garantire a tutti il corretto e proficuo svolgimento delle attività”, spiega Leo Carriera, presidente Confcommercio Bisceglie.

“Già in passato questo appuntamento ha mostrato di riscuotere approvazione e partecipazione. Un ottimo espediente per unure utile e dilettevole sia per gli ambulanti sia per i cittadini”, sostiene Antonio Abascià, presidente Consorzio Mercatincittà.