Riparte trasporto scolastico per alunni con disabilità e navetta per studenti della Monterisi

Ripartono da martedì 1° ottobre il servizio di trasporto scolastico con accompagnamento per alunni con disabilità frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, cittadine e non, e il servizio navetta per gli studenti della Riccardo Monterisi verso i plessi don Uva (Salnitro) e Battisti-Ferraris.

Per gli alunni iscritti alla scuola Monterisi che ne hanno fatto richiesta, sono previste quotidianamente tre corse: due verso il plesso don Uva (Salnitro), con partenze alle 7.25 e alle 7.45 da viale Calace, e una verso il plesso Battisti-Ferraris in via Pozzo Marrone, con partenza alle 7.45 sempre da viale Calace. Al fine di assicurare la regolarità del servizio, la corsa utilizzata dagli studenti delle scuole superiori, con partenza dalla fermata nei pressi di Lino Bar, è anticipata alle 7.10.

Il servizio navetta coprirà anche i percorsi di ritorno per consentire agli studenti di tornare in viale Calace al termine delle lezioni.