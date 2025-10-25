Riparte la campagna olearia 2025: il Frantoio Rana inaugura la nuova stagione

PUBBLIREDAZIONALE – Con l’avvio della nuova campagna olearia 2025, riparte anche l’attività dell’Antico Frantoio Oleario Rana di Bisceglie, realtà di eccellenza guidata da oltre un decennio da Domenico Rana e forte di una lunga tradizione familiare nel settore. L’apertura ufficiale della stagione è fissata per domenica 26 ottobre, presso la sede di via San Mercuro 40.

Il Frantoio Rana si distingue per la linea di produzione continua a freddo, un impianto di ultima generazione che consente una molitura efficiente e rispettosa delle proprietà delle olive, garantendo un olio extravergine di alta qualità. L’azienda offre un servizio di lavorazione per conto terzi, punto di forza che permette a ogni produttore — grande o piccolo — di ottenere un olio personalizzato, calibrato sulle proprie esigenze organolettiche e di gusto.

Oltre alla molitura, il Frantoio è anche punto vendita e consente di acquistare direttamente i prodotti, con spedizioni sicure e affidabili per i clienti che non risiedono in zona.

Per informazioni è possibile contattare i numeri 349 789 9708 o 346 217 6572, scrivere a info@oliorana.com, oppure seguire la pagina Facebook “Olio Rana”.

Un appuntamento atteso, che rinnova la tradizione olearia biscegliese e celebra la cultura dell’olio buono, autentico e fatto con passione.