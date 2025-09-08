Riparte il trasporto pubblico per gli studenti delle superiori di Bisceglie

Da martedì 9 settembre, in coincidenza con l’inizio delle lezioni al Liceo “Leonardo da Vinci”, torna in funzione il servizio di trasporto pubblico dedicato agli studenti delle scuole superiori di Bisceglie.

Saranno attivati due percorsi, in continuità con gli anni precedenti. Il primo partirà da via Bovio (altezza Lino Bar) alle ore 7:20, con fermate nelle principali vie del centro cittadino: via Di Vittorio, via Papagni, via Ariosto, via Veneto e via San Martino. Il secondo, con partenza sempre alle 7:20 da corso dott. Sergio Cosmai, sarà rivolto agli studenti residenti nella zona di Sant’Andrea, con fermate in via Consiglio, via padre Kolbe, via Sant’Andrea e corso Garibaldi. Gli orari definitivi delle circolari saranno resi noti con l’avvio ufficiale delle lezioni in tutte le scuole superiori della città.

Gli abbonamenti saranno disponibili presso lo Sportello Trasporto Pubblico Locale, situato al piano terra degli uffici comunali in via Prof. Mauro Terlizzi, 20. Lo sportello osserverà i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle 15:30 alle 16:30.

Per agevolare famiglie e studenti, nei primi giorni sarà comunque possibile utilizzare il servizio anche senza aver ancora formalizzato l’abbonamento, garantendo così un avvio regolare e senza disagi del nuovo anno scolastico.