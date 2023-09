Riparte il servizio di trasporto pubblico per studenti: linee e orari

Con la riapertura delle scuole riprende contestualmente il servizio di trasporto pubblico degli studenti. Da mercoledì 13 settembre, primo giorno di scuola per la Monterisi, riparte la linea bianca che accompagna gratuitamente gli studenti ai plessi Don Pasquale Uva (Salnitro) e Ferraris, sia all’andata che al ritorno.

Da martedì 18 settembre al via i collegamenti verso gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado (scuole superiori), tutti ubicati nella zona di levante, da via Giuliani a via cala dell’Arciprete e via Gandhi. Già cominciato con puntualità, da lunedì 11 settembre, anche il servizio di trasporto scolastico per persone con disabilità.

“Era importante farsi trovare pronti, segnale di attenzione al mondo della scuola e alle famiglie”, ha sottolineato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Ringrazio gli Assessori Di Pinto, Tota e Rigante per aver reso disponibili i servizi sin dal primo giorno del nuovo anno scolastico 2023-2024. Partiamo con le stesse modalità, corse e tragitti dello scorso anno. Naturalmente resteremo vigili e pronti a valutare eventuali correttivi in corso d’opera proprio al fine di efficientare il servizio”.

Per quel che concerne la linea bianca, solo nei giorni del 13 e 14 settembre la navetta, al ritorno, partirà alle ore 12:10 sia dal plesso Don Pasquale Uva sia dal plesso G. Ferraris, al termine delle lezioni. Gli abbonamenti TPL per gli studenti delle scuole superiori possono essere acquistati allo Sportello Trasporto Pubblico locale al piano terra della sede comunale di via Prof. Mauro Terlizzi a partire da lunedì 18 settembre, dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 12 e il martedì e giovedì anche nel pomeriggio dalle ore 15.30 alle 16.30. Nella settimana dal 18 al 23 settembre gli studenti, nelle more di formulare l’abbonamento, potranno comunque usufruire del servizio.