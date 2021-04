Riparte il mercato settimanale, Angarano: “Opportunità da cogliere con maturità”

“Domani, martedì 27 aprile, dopo il passaggio della Puglia in zona arancione, potrà tornare ad essere operativo il mercato settimanale, sia per la vendita di generi alimentari (che si è svolta anche in zona rossa) sia di generi non alimentari, che era stata interrotta. Finalmente, dunque, i commercianti ambulanti potranno tornare a svolgere il loro lavoro dopo un durissimo periodo di inattività”. A dichiararlo è il sindaco Angelantonio Angarano.

“Una opportunità che tutti dobbiamo saper cogliere con maturità e senso di responsabilità per fare in modo che il mercato si possa svolgere in sicurezza. Come già avvenuto dopo il primo lockdown – continua – l’area utilizzata per gli stalli sarà più ampia per agevolare un maggior distanziamento. Abbiamo previsto un presidio della Polizia Locale per monitorare l’afflusso di gente e il rispetto delle regole. Alle associazioni di categoria, agli operatori tutti, ai quali va il nostro augurio di buona ripresa, abbiamo chiesto la massima attenzione al rispetto delle misure antiCovid in vigore, affinché si evitino assembramenti e si mantenga la dovuta distanza interpersonale”.

“Esortazione che rivolgiamo a tutti gli utenti che si recheranno al mercato, con l’appello ad indossare la mascherina, a non accalcarsi, ad evitare gli orari di punta – ammonisce il primo cittadino – a restare al mercato per il tempo strettamente indispensabile agli acquisti per dare la possibilità a tutti di potervi accedere in sicurezza”.

“La ripresa del mercato al completo è un segnale di ripartenza che rappresenta un passo avanti in quel graduale ritorno alla normalità che desideriamo tutti. Una riapertura che ci dà speranza e la dà agli operatori e alle loro famiglie. Ma tutti dobbiamo essere consapevoli che la zona arancione non è affatto un ‘liberi tutti‘ e che siamo ancora in una fase delicata della pandemia in cui non possiamo ritenere di essere fuori pericolo perché rischiamo di pagarne pesantemente le conseguenze”.