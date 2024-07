Rinviato per maltempo intervento disinfestazione antialare sul territorio di Bisceglie

È slittato alla notte tra martedì 23 e mercoledì 24 luglio, dalle ore 23:00 fino alle ore 5:00 del mattino successivo, l’intervento di disinfestazione antialare con l’atomizzatore inizialmente previsto per il giorno precedente e rinviato a causa della pioggia.

Si raccomanda ai cittadini di mantenere chiuse porte e finestre durante questi orari e di adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare possibili contaminazioni di persone, animali, indumenti e derrate alimentari lasciate all’esterno delle abitazioni.

Gli interventi, calendarizzati dalla Ripartizione Ambiente del Comune di Bisceglie in sinergia con l’Assessorato all’Igiene coordinati da Angelo Consiglio, sono stati avviati nel mese di aprile e proseguiranno fino a settembre al fine di garantire igiene e decoro.

Per garantire l’efficacia di tutti questi trattamenti reiterati e mirati, è fondamentale integrare tali azioni con attività di pulizia e disinfestazione nelle aree private e nei condomini. La collaborazione di tutti i cittadini è essenziale per prevenire la proliferazione di topi e insetti. Pertanto, si raccomanda di non abbandonare rifiuti per strada e di conferire i rifiuti correttamente differenziati, rispettando rigorosamente i giorni e gli orari di raccolta.