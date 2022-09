Rinviato concerto Special Needs per le avverse condizioni meteo

Bisceglie Approdi Marina Resort comunica che il concerto degli “Special Needs”, in programma oggi al porto turistico nell’ambito del Blu Festival 2022 (leggi qui), è rinviato a data da destinarsi a causa delle avverse condizioni meteo che prevedono possibili temporali per la serata odierna (fonte: Bollettino di criticità della Protezione Civile Regione Puglia).

Composta da tre musicisti biscegliesi e altrettanti molfettesi (Vito D’Ambrosio chitarra solista, Fabrizio Montinaro chitarra, Carlo Pisani batteria, Michele Sallustio basso, Nico Sasso voce e chitarra, Felice Spaccavento tastiere), alcuni dei quali con esperienze internazionali, la rock band suona assieme da circa 10 anni, benché la formazione sia stata rinnovata a seguito della prematura scomparsa del batterista Aldo Grosso, avvenuta lo scorso anno. Nel repertorio degli “Special Needs” celebri brani della scena rock internazionale e italiana come Pink Flyd, Dire Straits, Deep Purple, Vasco, The Clash, U2 e Ligabue.