Rinviata per maltempo disinfestazione antialare prevista questa notte

L’intervento ordinario di disinfestazione con cannone atomizzatore, previsto per oggi, lunedì 9 settembre, non verrà realizzato a causa delle avverse condizioni meteo.

L’intervento sarà recuperato martedì 17 settembre, sempre dalle ore 23:00 fino alle ore 5:00 del mattino successivo. Come di consueto, si raccomanda ai cittadini di mantenere chiuse porte e finestre durante l’orario indicato e di adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare possibili contaminazioni di persone, animali, indumenti e derrate alimentari lasciate all’esterno delle abitazioni.

Per garantire l’efficacia di tutti gli interventi reiterati e mirati previsti dall’Amministrazione comunale è fondamentale integrare tali azioni con attività di pulizia e disinfestazione nelle aree private e nei condomini. La collaborazione di tutti i cittadini è essenziale per prevenire la proliferazione di topi e insetti. Pertanto, si raccomanda di non abbandonare rifiuti per strada e di conferire i rifiuti correttamente differenziati, rispettando rigorosamente i giorni e gli orari di raccolta.