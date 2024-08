Rinnovato l’appuntamento con “Un pranzo per tutti una festa per tutti”

Si è rinnovato per il terzo anno consecutivo a Bisceglie l’appuntamento con il pranzo dei Santi “Un pranzo per tutti una festa per tutti” alle Vecchie Segherie Mastrototaro coordinato da Caritas cittadina su iniziativa del Comitato Feste Patronali.

“Come sempre la Caritas – dichiara in una nota – non fa mancare il suo appoggio alle iniziative che esprimono solidarietà e possano rendere più liete le giornate festive a quanti vivono momenti di disagio economico e sociale. Antonio, Michele, Andreina, Licia, Giulia, Maristella, Gabriella, Franca, Carmela, Leonardo e altri volontari storici Caritas non hanno fatto mancare il loro apporto: apparecchiare e sparecchiare dopo aver pulito tutto, impiattare, posizionare antipasti, primi, secondi, dolce e frutta sembra un lavoro da poco, ma diventa faticosissimo in giornate torride come quelle di questo agosto e farlo per 150 persone. Ma tutto va fatto per iniziare la nostra festa patronale con un momento di carità e condivisione conviviale”.

“I volontari Caritas con i volontari del Comitato feste patronali hanno avuto il supporto di forze giovani anche quest’anno. Non hanno voluto far mancare la loro presenza le sette giovani della Caritas Ambrosiana, provenienti dalle parrocchie di Monza Brianza. Presenti a Bisceglie per un campo di formazione (servizio dal 30 luglio), ospitate nel nostro “Seminario” guidate da Don Matteo e coordinate da Irene Papagni, hanno prestato il loro servizio in varie strutture: Casa di accoglienza per tossicodipendenti “don Tonino Bello” di Ruvo, presso l’associazione “Senza sbarre” di Andria, la “Pegaso” di Bisceglie e, alla vigilia della partenza per la Lombardia, al pranzo dei Santi, durante il quale, oltre al servizio ai tavoli, hanno animato i giochi a nascondino dei bimbi presenti all’esterno del locale”.

“Non sono mancati i saluti e gli auguri di una gioiosa festa da parte di don Giuseppe Abbascià; l’assessora Roberta Rigante, sempre presente in queste occasioni, il presidente del Comitato Feste Patronali Nico Dell’Orco, Sergio Ruggieri, coordinatore cittadino Caritas. Quest’anno il Pranzo si è tenuto sabato 10 agosto. Non essendo giornata festiva, non è stata celebrata alcuna messa, ma don Matteo Losapio, presente in tutta la manifestazione insieme a sette giovani di due parrocchie barlettane, ha aperto il pranzo con la “Benedizione della tavola”, preghiera di ringraziamento al Signore pe il cibo che ci viene offerto”.

“Nico dell’Orco e Sergio Ruggieri, a fine giornata – conclude la nota – ringraziano innanzitutto per l’ospitalità e la location Maurizio Mastrototaro, i ristoranti, fruttivendoli e pasticcerie che hanno fornito il pranzo, Onofrio Caputi che ha animato come dj la giornata, ma soprattutto i volontari della Caritas e del Comitato Feste patronali che hanno messo a disposizione la loro esperienza, e hanno aggiunto: i biscegliesi rispondono sempre con grande generosità ai nostri appelli: sanno che il nostro servizio è sempre disinteressato e mai viene meno quando si tratta di mettersi a disposizione di chi è meno fortunato: di questo dobbiamo ringraziare il Signore. In un mondo segnato da egoismi, prevaricazioni, guerre e sperequazioni è proprio la solidarietà che ci contraddistingue come uomini”.