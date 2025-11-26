Rimborsi per i centri estivi 2025: pubblicato l’Avviso del Comune di Bisceglie

Il Comune di Bisceglie ha pubblicato l’Avviso per l’erogazione dei rimborsi relativi alla frequenza dei centri estivi, dei servizi socioeducativi e dei centri con funzione educativa e ricreativa frequentati dai minori residenti tra il 1° giugno e il 31 ottobre 2025. L’iniziativa, finanziata dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, conferma il sostegno dell’Amministrazione alle famiglie e alla promozione di percorsi di socialità e inclusione.

Il contributo è destinato ai nuclei con figli tra i 3 e i 17 anni e con ISEE Minorenni pari o inferiore a 18.000 euro. È previsto un rimborso fino a un massimo di 300 euro per ciascun minore, riconosciuto sulla base delle spese documentate relative alle attività svolte nel periodo di riferimento.

Qualora l’importo complessivo delle richieste ammissibili superi le risorse disponibili, il contributo sarà rideterminato in misura proporzionale per ogni domanda, così da garantire equità nella distribuzione dei fondi.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online tramite la piattaforma raggiungibile dal sito istituzionale del Comune, nella sezione “Avvisi”, o all’indirizzo serviziadomanda.comune.bisceglie.bt.it/bisceglie. La procedura sarà attiva dalle ore 10:00 del 27 novembre alle ore 23:59 dell’11 dicembre 2025. Per ogni minore è necessaria una domanda distinta, completa della documentazione richiesta.

Il rimborso non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche relative alla medesima tipologia di servizio.

L’Avviso completo, con tutti i requisiti, le modalità e la modulistica, è consultabile sul sito del Comune di Bisceglie, nella sezione Avvisi. Per informazioni è possibile rivolgersi allo Sportello del Segretariato Sociale in via Prof. Mauro Terlizzi 20, aperto dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:00 e il martedì e giovedì anche dalle 15:30 alle 17:00, oppure telefonare allo 0803950297.