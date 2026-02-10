Rigenerazione urbana nella Bat, Ordine Ingegneri sollecita i Comuni sull’attuazione della legge

L’approvazione delle delibere di Consiglio comunale attuative della Legge Regionale 36/2023 da parte di un numero crescente di Comuni della Bat viene accolta come un segnale incoraggiante dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani. Ora, però, l’auspicio è che anche gli altri enti locali possano compiere lo stesso passo in tempi brevi, così da garantire uno sviluppo omogeneo e moderno all’intero territorio provinciale.

A lanciare l’invito al confronto è la presidente dell’Ordine, Antonella Cascella, che richiama l’attenzione delle amministrazioni comunali su una normativa considerata strategica per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. La legge, che ha sostituito il precedente Piano Casa ormai superato e dichiarato incostituzionale, introduce nuove opportunità puntando su efficienza energetica, sicurezza strutturale, qualità architettonica e sostenibilità ambientale, senza prevedere ulteriore consumo di suolo.

Nonostante siano trascorsi oltre due anni dalla sua approvazione, nella Bat solo tre Comuni su dieci hanno completato o quasi l’iter necessario a renderla pienamente operativa. Si tratta di Canosa di Puglia, Andria e, nelle scorse ore, Barletta. Una situazione che spinge l’Ordine professionale a sollevare, con spirito collaborativo, una domanda chiara. “Cosa aspettano gli altri Comuni per rendere la legge realmente operativa?” si chiede Cascella, sottolineando come sia fondamentale che l’intera provincia proceda nella stessa direzione, evitando ritardi che rischiano di penalizzare il territorio.

Per i tecnici, la Legge Regionale 36/2023 rappresenta l’avvio di una nuova stagione urbanistica, capace di favorire interventi sostenibili, sicuri e innovativi, con benefici diretti per i cittadini e per tutta la filiera dell’edilizia. I rallentamenti registrati in alcuni Comuni, tra tavoli tecnici ancora in corso e assenza di percorsi formali avviati, rischiano invece di creare disomogeneità e di frenare progetti attesi da tempo.

“Servono regole chiare, uniformi e condivise – evidenzia la presidente dell’Ordine – per consentire a professionisti, imprese e cittadini di programmare gli interventi con certezze normative”. In quest’ottica, l’Ordine degli Ingegneri della Bat ribadisce la propria disponibilità a collaborare con tutte le amministrazioni locali, offrendo supporto tecnico e accompagnamento nel percorso deliberativo.

“È il momento di proseguire un cammino comune – conclude Cascella – perché solo attraverso uno sforzo coordinato l’intera provincia potrà cogliere fino in fondo l’opportunità di una vera rigenerazione urbana, moderna e sostenibile, che le nuove norme rendono finalmente possibile”.