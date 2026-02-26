“Riforma Nordio: le ragioni del no”: un incontro alle Vecchie Segherie Mastrototaro

Sabato 28 febbraio, alle ore 18:00, le Vecchie Segherie Mastrototaro ospitano un incontro pubblico dal titolo “Riforma Nordio: le ragioni del no”. Si tratta di un approfondimento dedicato ai contenuti e alle implicazioni della riforma della giustizia al centro del referendum del 22-23 marzo 2026, con particolare attenzione al tema della separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante.

Al centro del dibattito le criticità del testo referendario, le ricadute sistemiche sull’ordinamento e le ragioni del dissenso espresse da una parte significativa della magistratura, dell’avvocatura e del mondo accademico. A confrontarsi saranno: Giannicola Sinisi, magistrato; Giuseppe Trisorio Liuzzi, professore universitario; Gaetano Castellaneta, avvocato.

L’incontro sarà moderato da Giuliano Foschini. Previsto anche l’intervento dell’avvocato Domenico Di Terlizzi, introduzione affidata al magistrato Rossella Calia Di Pinto.

“L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire ai cittadini un’occasione di informazione e discussione nel merito di una riforma che incide in modo strutturale sull’assetto costituzionale della giurisdizione, sull’equilibrio tra poteri e sulle garanzie del giusto processo”, scrivono gli organizzatori.