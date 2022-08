Rifiuti sulla spiaggia, Angarano: ”Vergognatevi, non siete degni del nostro mare”

“Nella notte delle stelle cadenti… sono caduti anche rifiuti?”. Commenta così, amaramente, il sindaco Angelantonio Angarano, condividendo le foto dei rifiuti lasciati da alcuni incivili sulla spiaggia di lastroni tra la quarta scala e la balconata.



“Agli idioti responsabili: vergognatevi, non siete degni della bellezza delle nostre spiagge e del nostro mare… non siete degni di un paese civile. Ma alle case vostre fate così? E qui non è questione di controlli, telecamere ecc. Qui è solo questione di semplice, basilare educazione, rispetto delle elementari regole di convivenza civile. Concetti evidentemente sconosciuti a questi cavernicoli”, ha scritto il primo cittadino.



“Ma noi, cittadini onesti e rispettosi, saremo più forti di loro… con la forza straordinaria del senso civico, dell’amore per la Città e della sua bellezza, possiamo fare la differenza. Insieme, isoliamo questi comportamenti inqualificabili con i buoni esempi, trasmettendo ai più piccoli il valore dell’educazione e del rispetto per ciò che appartiene a tutti. Solo così, con un risveglio generale delle coscienze, con una rivoluzione gentile, avremo una società migliore. Una partita lunga ma che vinceremo”, conclude Angarano.