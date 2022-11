Rifiuti nel centro storico, Green Link: “Servizio straordinario aggiuntivo è terminato”

Il servizio “straordinario” aggiuntivo di pulizia del centro storico di Bisceglie non fa parte del Capitolato d’appalto e il progetto specifico varato da questa Amministrazione è terminato lo scorso 30 settembre per poi essere rinnovato per un successivo periodo dal 10 ottobre al 25 novembre. Pertanto sono ormai 4 giorni che si è ritornati al servizio standard di pulizia.

Lo fa sapere con una nota stampa l’azienda Green Link, che si occupa del servizio di igiene in città, specificando che “non intende in alcun modo entrare in polemica con le forze politiche impegnate nella campagna elettorale, come si può evincere dal tenore degli articoli pubblicati nei giorni scorsi su questo tema”.

“Si invitano solo i protagonisti della politica biscegliese ad avere maggiore sensibilità verso i lavoratori e l’azienda che quotidianamente sono impegnati in un difficile compito anche educativo nei confronti dei cittadini”, si legge nel comunicato. “Accanto alla stragrande maggioranza di persone corrette e responsabili, infatti, si registra il comportamento recalcitrante di pochi che finiscono con il danneggiare il lavoro di tutti”.