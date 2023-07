Rifiuti, lettore scrive a Bisceglie24: “Spettacolo indecoroso, Sindaco con urgenza trovi soluzione”

La questione rifiuti a Bisceglie non accenna a placare gli animi dei cittadini nelle ultime settimane. Una prova è la mail giunta in redazione da parte di un lettore di Bisceglie24 che proponiamo integralmente.

“Cosa sta succedendo a Bisceglie dopo l’avvio della nuova gestione per la raccolta dei rifiuti? La città sta diventando una discarica a cielo aperto. I nostri amministratori eletti per risolvere i problemi della città si stanno dimostrando, invece, abilissimi nel crearli. I grandi complessi condominiali che avevano trovato una soluzione nella deposito mastelli e raccolta rifiuti all’interno dei condomini (si veda Via Prussiano 26 in foto) ora devono lasciarli obbligatoriamente per strada, dove estranei ai condomini approfittano per abbandonare rifiuti di qualsiasi genere e a qualsiasi ora. E’ uno spettacolo indecoroso oltre che sicuramente un pericolo per l’igiene pubblica. I nuovi gestori non rispondono al numero verde, alle segnalazioni e, ogni tanto, la raccolta dei rifiuti dimentica qualcosa per strada. Lo spazzamento delle strade avviene in maniera inadeguata e comunque insufficiente a garantire un aspetto decente alla nostra bella Bisceglie. Invito pubblicamente il Sindaco, nella sua qualità di Autorità sanitaria locale, a trovare con la massima urgenza una soluzione. A livello condominiale ci stiamo già organizzando per far partire i primi esposti e denunce contro i responsabili di questa situazione insostenibile”.