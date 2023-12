Rifiuti, il calendario del conferimento nel periodo natalizio e gli orari dei centri di raccolta

Non si fermano le attività di raccolta rifiuti da parte di Green Link-Teknoservice neanche nel periodo natalizio. L’Ati che si occupa del servizio di Igiene in città prosegue le attività anche nei giorni di festa per consentire lo smaltimento della maggiore quantità di rifiuti domestici prodotti in questo lasso di tempo.

Questo il calendario:

Il 25 dicembre resta chiuso il Centro comunale di raccolta di via Padre Kolbe; mentre quello di via Carrara Salsello resterà aperto dalle 07:00 alle 13:00 (con chiusura pomeridiana).

Situazione invertita il 26 dicembre: il Centro comunale di raccolta di via Padre Kolbe sarà aperto dalle 07:00 alle ore 13:00 (con chiusura pomeridiana), mentre il CCR di Carrara Salsello resterà chiuso.

L’infopoint di via Vittorio Veneto 69 resta chiuso in entrambi i giorni del 25 e 26 dicembre.

Resta, invece, confermato il calendario della raccolta dei rifiuti anche nei giorni di festa.