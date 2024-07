Rifiuti, Green Link: “Nessun mancato pagamento, Comune in evidente ritardo”

Green Link Società Benefit, che gestisce il servizio di igiene urbana nel Comune di Bisceglie in associazione temporanea di imprese (ATI) con Teknoservice, contesta in toto le recenti affermazioni diffuse dall’amministrazione comunale (LEGGI QUI).

L’amministrazione, in una nota ufficiale, ha dichiarato: “Il Comune di Bisceglie è in regola con i pagamenti alle società a cui è affidato il servizio di raccolta rifiuti e non ha ricevuto alcuna comunicazione ufficiale circa l’eventuale mancato pagamento degli stipendi ai dipendenti. Come sempre, il Sindaco e gli Assessori sono al lavoro per garantire i diritti dei lavoratori delle società incaricate del servizio di igiene urbana, Green Link e Teknoservice, e per questo l’Assessore Angelo Consiglio ha provveduto a convocare le aziende per lunedì 15 luglio. In questa sede, l’Amministrazione avrà modo di verificare la situazione e valutare ogni intervento utile a tutelare la Città e i lavoratori.”

Green Link, tuttavia, ritiene queste affermazioni decisamente fuorvianti e non veritiere. In merito, l’azienda precisa quanto segue:

1. Irregolarità nei pagamenti del Comune di Bisceglie: Contrariamente a quanto dichiarato, il Comune di Bisceglie non è in regola con i pagamenti dei canoni. L’ultimo pagamento ricevuto dall’azienda (soltanto martedì scorso) ha coperto il canone relativo al mese di aprile 2024. Pertanto, Green Link è ancora in attesa del pagamento dei canoni relativi ai mesi di maggio e giugno 2024, il primo ampiamente scaduto. Ma, soprattutto, l’azienda rileva una non corretta tempistica nel pagamento dei canoni che vengono liquidati in modo non costante e non ottemperante rispetto alle prescrizioni contrattuali (capitolato speciale d’appalto).

2. Pagamento degli emolumenti ai dipendenti: Oggi, venerdì 12 luglio, Green Link ha provveduto al saldo delle quattordicesime ai dipendenti. Il pagamento dello stipendio di giugno sarà effettuato, come da nota inviata alle OO.SS. e alla stazione appaltante nella giornata odierna, nei prossimi giorni.

3. Pagamenti servizi aggiuntivi: la stazione appaltante, ad oggi, non ha ancora saldato le fatture regolarmente emesse e scadute relative ai servizi aggiuntivi richiesti e regolarmente espletati.

4. Revisione prezzi non pagati: Green Link ricorda inoltre che attende ancora il pagamento da parte della stazione appaltante della revisione prezzi riferita al vecchio contratto, cessato al 31 maggio 2023, sia per l’annualità 2022, sia per l’annualità 2023, fatture regolarmente emesse a seguito di riconoscimento del credito da parte della stazione appaltante nella figura del dirigente competente, scadute e ad oggi non ancora saldate.

Green Link fa sapere che in tutte le altre città in cui opera, nella giornata odierna sono state liquidate tutte le spettanze dei lavoratori (stipendi, quattordicesime, ecc.) anche grazie alla regolarità e puntualità dei comuni nel rispetto delle tempistiche contrattuali di pagamento dei canoni mensili.