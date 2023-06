Rifiuti, completamento della distribuzione calendari di conferimento nelle vie di confine

L’azienda incaricata della distribuzione dei calendari del conferimento dei rifiuti secondo quanto previsto dal nuovo capitolato del servizio di igiene pubblica a Bisceglie, questa mattina, giovedì 1° giugno, sta completando la distribuzione degli stessi calendari nelle vie di confine di conferimento tra Levante e Ponente.

È bene ribadire che le due aree non sono cambiate per cui chi era abituato a conferire nella zona Levante continuerà a farlo nella stessa zona di Levante e altrettanto faranno i residenti nella zona Ponente.

La distribuzione di oggi servirà solo a correggere alcuni marginali errori di distribuzione.

Si ricorda altresì che in ogni caso è sempre possibile scaricare i calendari e trovare ogni informazione utile su tutte le piattaforme social dell’azienda incaricata del servizio e la App Green Link dedicata. Oltre alla possibilità di ritirarli fisicamente presso la sede dell’info point di via Vittorio Veneto 69.

L’Ati composta da Green Link e Tecknoservice, che da oggi gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti, ricorda altresì che domani, Festa della Repubblica, il conferimento è regolare ed è quello previsto dal calendario; mentre resteranno chiusi come sempre i due Centri Comunali di Raccolta (le cosiddette isole ecologiche) di via Kolbe e Carrara Salsello, così come l’infopoint di via Vittorio Veneto 69.