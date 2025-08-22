Spazio Civico Bisceglie riporta nuovamente l’attenzione sulla questione rifiuti nel quartiere San Francesco, denunciando l’accumulo indiscriminato nei pressi dell’isola ecologica mobile installata dall’Amministrazione comunale. Rispetto alla precedente segnalazione, l’unica novità è l’attivazione della parte elettronica dell’isola, ma senza alcuna comunicazione ai residenti. Così, i cittadini continuano a depositare i rifiuti in modo scorretto: all’interno se gli sportelli risultano aperti, all’esterno quando sono chiusi. I conferimenti corretti restano, quindi, una rarità.
Secondo Spazio Civico, il problema nasce da una cattiva gestione iniziale. Prima dell’installazione, infatti, non si registravano abbandoni in quella zona, fenomeno che si è invece intensificato dopo il posizionamento dell’isola mobile. Una decisione politica ritenuta giusta nelle intenzioni, ma attuata senza la necessaria fase di informazione e sensibilizzazione all’uso, né un adeguato controllo successivo.
Il gruppo rinnova così le stesse richieste avanzate già un mese fa: informare i residenti sulle corrette modalità di conferimento, comunicare i giorni di svuotamento dell’isola e installare un sistema di videosorveglianza per scoraggiare gli abusi, oppure spostare l’isola in prossimità di una telecamera comunale già esistente.