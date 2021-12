RicreApulia apre la propria aula studio al pubblico: “Luogo essenziale per città”

L’associazione di Promozione Sociale “RicreApulia” decide di aprire le porte della propria sede in via Isonzo 62 a tutti gli studenti biscegliesi rimasti senza un’aula studio pubblica in città. L’aula studio “RicreApulia” sarà aperta tutti i pomeriggi, dal lunedì al sabato, dalle 16 alle 20, e le mattine di mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 13.00.

Diventa così permanente l’ampliamento di orario attuato in via sperimentale da settembre 2021, che è stato accompagnato anche dall’inserimento di nuove funzioni e iniziative che coinvolgono un’ampia rete di associazioni del territorio.

La decisione è stata assunta nei giorni scorsi dal consiglio direttivo presieduto dal presidente dell’associazione William Ventura: “Le aule studio sono luoghi essenziali per la città e l’ampliamento dei servizi e degli orari è importante, in questa fase di ripresa e ripartenza. A maggior ragione in una città, la nostra, che non sembra continui ad investire, a malincuore, nei luoghi e spazi della cultura come infrastrutture centrali”.

Di seguito la tabella con gli orari dell ’aula studio, a cui si accede muniti di Green Pass.