Riconsegnato alla Città il Mercato storico di Corso Umberto I

Con una festa di piazza ieri, martedì 29 luglio, è stato riconsegnato alla Città il Mercato storico di Corso Umberto I, dopo imponenti lavori di riqualificazione che ne hanno ridisegnato l’assetto e la destinazione d’uso.

L’ex piazza del pesce appare adesso come un grande spazio pedonale, senza barriere architettoniche, con nuove sedute in pietra ed elementi di verde urbano, impianto di raccolta delle acque piovane, impianto di illuminazione integrato nel contesto storico, installazioni artistiche. Il progetto di riqualificazione si unisce agli interventi di rigenerazione urbana di piazza Regina Margherita e del Centro Storico.

“Questo è un autentico luogo del cuore, dove noi biscegliesi ritroviamo da sempre la nostra identità, e che oggi si presenta completamente trasformato, grazie a un progetto che ha saputo coniugare bellezza, sostenibilità e tradizione. Non abbiamo inaugurato solo un mercato, ma qualcosa di ancora più prezioso: uno spazio pubblico che diventa agorà, luogo di incontro e socialità. È uno spazio pensato per tutti: per chi passeggia, per chi si ferma, per chi vive il centro cittadino con ritmi lenti, a piedi o in bicicletta. Uno spazio senza barriere, accessibile, che guarda alla qualità della vita, alla mobilità sostenibile, alla fruizione urbana diffusa”, le parole del Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

A Work Aut, realtà del territorio impegnata nell’individuazione e realizzazione di percorsi inclusivi rivolti a bambini, ragazzi e adulti con diagnosi di disturbo dello spettro autistico, il compito di occuparsi della ‘sorveglianza ecologica’ del Mercato di Corso Umberto, prendendosi cura del verde, degli alberi di ulivo e dei fiori. Ad impreziosire la piazza sono invece le opere di Domenico Velletri, artista biscegliese, che ha realizzato ‘La Chiazze’: un’opera d’arte che cattura l’essenza di Bisceglie e ne celebra la storia e la tradizione. Realizzata con una rappresentazione dinamica e colorata della storica Piazza del Pesce, luogo che è parte integrante della nostra identità di biscegliesi, quest’opera sembra proprio prendere vita davanti agli occhi di chi la guarda.

Agli spazi storicamente utilizzati per la vendita del pesce, ma non solo, è stata riservata un’attenzione particolare: nei primi giorni di agosto scadrà il bando, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per l’affidamento decennale dei box. I 22 spazi disponibili saranno dedicati a prodotti alimentari e non alimentari, artigianato, servizi turistici e somministrazione di cibi e bevande.

“Questa piazza è stata e sarà un mercato. Ci saranno cibo, ortofrutta, artigianato, vendita alimentare che andranno a trasformare questo posto, con la possibilità di viverlo sia di giorno che di sera. Una rivoluzione, nel segno del rispetto della vocazione storica e tradizionale, ispirandosi ai mercati delle grandi Città europee, che diventano luoghi non solo da vivere ma veri e propri punti di interesse. Ancora qualche settimana di pazienza e anche questo sarà realtà”, sottolinea il primo cittadino.

“Opere complesse come questa sono frutto di un grande lavoro sinergico. E per questo, il mio ringraziamento e quello della Città, all’assessore ai lavori pubblici Roberta Rigante e all’assessore alle attività produttive Onofrio Musco, al consigliere delegato al commercio Antonio Abascià, all’intero Ufficio Tecnico Comunale guidato dall’arch. Giacomo Losapio, all’impresa che ha svolto i lavori, a Confcommercio Bisceglie per la collaborazione e l’impegno nella tutela e nella valorizzazione del commercio locale, e alla Regione e al Gal Ponte Lama per il sostegno concreto per la realizzazione dell’opera”, conclude il Sindaco Angarano.