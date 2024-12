Riconoscimento in Regione Lombardia per l’Associazione Pasticcerie Storiche Biscegliesi

Un’ondata di dolcezza pugliese ha raggiunto il cuore della Lombardia, e il protagonista è stato il Sospiro di Bisceglie. Lo scorso 30 novembre, nel Palazzo della Regione Lombardia, l’Associazione Pasticcerie Storiche Biscegliesi del Sospiro di Bisceglie è stata premiata dall’Associazione Regionale Pugliesi in Lombardia, segnando un momento importante per la tradizione dolciaria pugliese e per la città di Bisceglie.

“È stata un’emozione indescrivibile ritirare questo riconoscimento – ha dichiarato Sergio Salerno, Direttore dell’Associazione accompagnato dai Pasticcieri Mauro La Notte, Marco Sciascia e Francesco Monopoli – che condividiamo con ogni singolo biscegliese e pugliese che crede nelle proprie radici. Abbiamo rappresentato con onore Bisceglie grazie al nostro emblema cittadino, il Sospiro. Questo traguardo è il risultato di una squadra inarrestabile, fatta di passione, carattere e del supporto di chi crede nella nostra missione.”

Un doveroso ringraziamento è stato rivolto al Presidente Gen. De Milato ed ideatore del Premio Dr. Selvaggi, che ha premiato e sostenuto il progetto, sottolineando l’importanza di preservare e valorizzare le eccellenze culturali e gastronomiche della Puglia.

Con il riconoscimento all’Associazione del Sospiro di Bisceglie, salgono a due i premi assegnati a illustri rappresentanti di Bisceglie nella città di Milano, dopo il Generale Pasquale Preziosa.

Ma il premio non è stato l’unico protagonista della giornata. Per la prima volta, l’Associazione ha portato a Milano il format esclusivo “Sospiro on Tour”. Nella metro Duomo, i passanti hanno potuto assistere a uno showcooking scoprendo i segreti della preparazione del dolce simbolo di Bisceglie e il suo valore culturale.

“Abbiamo addolcito Milano – ha aggiunto Salerno – nella speranza che, così come il Sospiro è il dolce della domenica in Puglia, possa diventare un rituale anche per i milanesi. Siamo fieri di portare avanti con dedizione e passione il progetto Sospiro di Bisceglie.”