Riconoscimento “Golda Medal” per l’olio Bombini Mauro al Biol International Prize

L’olio extravergine d’oliva biologico dell’azienda agricola biscegliese Bombini Mauro si conferma una eccellenza del territorio. Nel corso della XXX edizione del Biol International Prize, il pregiato “monovarietale Coratina” ha conquistato la Gold Medal, attestato di merito che premia i migliori oli biologici a livello internazionale.

Il prestigioso riconoscimento ottenuto conferma la continuità dei successi dell’olio Bombini nelle passate edizioni del Premio Biol. La cerimonia di premiazione si è svolta a Bari, nella suggestiva cornice del Circolo Unione – Teatro Petruzzelli, alla presenza di produttori provenienti da tutto il mondo.

Nato in Puglia nel 1995, il Biol International Prize celebra quest’anno il suo trentesimo anniversario, mantenendo saldo l’obiettivo di valorizzare l’eccellenza biologica olivicola mondiale. L’impresa Bombini Mauro, con il suo olio monovarietale Coratina, ha saputo distinguersi grazie a un lavoro costante volto alla qualità e alla tutela del territorio.

“Siamo orgogliosi di questo nuovo traguardo,” ha commentato Mauro Bombini, titolare dell’azienda biscegliese. “Premi come questo riconoscono la nostra dedizione alla qualità, alla sostenibilità e all’amore per il nostro territorio.” Il racconto di questa eccellenza sarà protagonista anche nello Speciale FOOD e BEVERAGE de La Repubblica, in edicola il 30 aprile, dedicato ai legami profondi tra produzioni agroalimentari biologiche e il patrimonio culturale locale.