Riconoscimento al dottor Tommaso Fontana, l’ammirazione e il plauso di Confcommercio

“Un riconoscimento meritato e frutto di un lavoro costante, al servizio di chi più ne ha avuto bisogno e svolto sempre e fortemente all’insegna della professionalità e della passione”.

È quanto scrive il presidente di Confcommercio Bisceglie, Leo Carriera, appresa la notizia del conferimento, da parte dell’Ordine dei Medici Bari – Bat, al dottor Tommaso Fontana, di un riconoscimento di stima per i suoi cinquant’anni di attività in ambito medico-sanitario.

“Al dottor Fontana, sempre vicino alle istanze del territorio, che ben conosce e che promuove di punti di vista storico e culturale, e sempre attento alle dinamiche economico-produttive della nostra comunità, rivolgo un grande plauso per quanto messo in campo, su più fronti, per il bene del prossimo”, conclude Carriera.