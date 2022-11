Riconoscimenti prestigiosi per tre chef biscegliesi: un cappello di platino e due d’oro

Carlo Papagni e Giuseppe Frizzale, noti chef biscegliesi, e uno molfettese ma da anni biscegliese d’adozione, Corrado Amato, hanno preso parte il 7 e l’8 novembre a Matera al XXV conferimento delle onorificenze professionali alla carriera organizzato dall’Associazione Professionale Cuochi Italiani presieduta da Roberto Carcangiu ricevendo il Cappello di Platino (Carlo Papagni) e quello d’Oro (Giuseppe Frizzale e Corrado Amato).

I Cappelli d’Onore – Les Toques Blanches d’Honneur – vengono conferiti dopo una valutazione di una Commissione che esamina i cv e l’attuale occupazione dei candidati e, in base a tale analisi, i giurati conferiscono il Cappello di bronzo, argento, oro o platino a seconda degli anni di carriera, dei traguardi raggiunti, dell’impegno e della dedizione profusa a favore della tradizione culinaria italiana.

“Siamo contentissimi e onorati di aver ricevuto questa prestigiosa attestazione – dichiara Giuseppe Frizzale anche a nome dei colleghi premiati – Ringraziamenti vanno a Sonia Re e Corrado Amato per il lavoro che svolgono per Associazione Professionale Cuochi Italiani e per l’Apci Puglia. Ringrazio anche il mio maestro Carlo Papagni. È un lavoro duro il nostro, fatto di sacrifici e rinunce, di orari impossibili: per questo è importante avere una famiglia che ti capisce, ti sostiene e ti fa sentire forte. Grazie a mia moglie Sabrina per la pazienza che ha tutte le volte che non ci sono”, afferma Frizzale.