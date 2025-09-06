Riapre la scuola “Don Pierino Arcieri” dopo un anno di lavori di riqualificazione

Un investimento di 1.291.000 euro, tra fondi PNRR e risorse del Gestore dei Servizi Energetici, ha permesso al Comune di Bisceglie di restituire alla comunità la scuola “Don Pierino Arcieri”, completamente rinnovata sotto il profilo energetico, igienico-funzionale e strutturale. Dopo un anno di chiusura, il plesso è stato riconsegnato ufficialmente con una cerimonia alla presenza del sindaco Angelantonio Angarano, delle assessore Roberta Rigante e Loredana Bianco, della dirigente scolastica Marialisa Di Liddo, di Lucia Arcieri, sorella di don Pierino, e del presidente dell’Associazione a lui dedicata, Luigi De Pinto.

Gli interventi hanno riguardato in primo luogo l’efficientamento energetico, con cappotto termico su tutte le pareti, sostituzione degli infissi con modelli a taglio termico, impianto di riscaldamento radiante, pannelli fotovoltaici con batterie di accumulo, illuminazione a LED e un innovativo sistema di ventilazione meccanica controllata. A questi si aggiungono una pompa di calore ad alto rendimento e un impianto per la raccolta e il riutilizzo delle acque piovane. Grazie a tali lavori, l’edificio ha ottenuto la certificazione Nzeb, ossia a consumo energetico quasi nullo.

Oltre alla sostenibilità, grande attenzione è stata riservata al comfort e alla sicurezza degli alunni: rifacimento dei bagni e del sistema fognario, nuove pavimentazioni e tinteggiature interne, inserimento di paraspigoli e rinnovo degli spazi esterni con pergolati, un’area giochi, aree verdi riqualificate e la ristrutturazione del porticato e delle recinzioni.

“In dodici mesi abbiamo trasformato un plesso risalente agli anni Settanta in un edificio moderno e funzionale, dotato di tutti i comfort e conforme agli standard attuali”, ha dichiarato il sindaco Angarano. “Le scuole sono seconde case dove i nostri bambini trascorrono gran parte delle loro giornate: investire in questi luoghi significa investire nel futuro della città”. Il primo cittadino ha inoltre ricordato gli ulteriori interventi in corso: cinque nuove mense, due scuole per l’infanzia e due asili nido per un valore complessivo di 18 milioni di euro.