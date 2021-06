Riapre il Giardino Botanico Veneziani con iniziative e programma estivo

I cancelli del Giardino Botanico Veneziani di Bisceglie riaprono con l’arrivo dell’estate ed un programma pronto dopo settimane di pianificazione di un progetto di rigenerazione urbana ideato dall’associazione Mosquito e continuato dall’ente associativo Muvt, da ormai due anni.

L’apertura è prevista dal giovedì alla domenica dalle ore 16 alle ore 19; inoltre, la domenica, è prevista un’ulteriore apertura mattutina dalle ore 10.30 alle ore 13. Eventuali aperture straordinarie saranno comunicate sulle piattaforme social: “@muvtofficial” su Instagram, e “MUVT” e “Giardino Botanico Veneziani” su Facebook. Il giardino resterà invece chiuso nei giorni festivi e in caso di maltempo.

In programma eventi musicali, culturali, gastronomici e ludici per adulti, ragazzi e bambini. È possibile consultare il calendario ufficiale delle iniziative in programma per giugno, sul canale Instagram di Muvt.

E’ attivo il servizio “Aula verde”, grazie al quale gli universitari biscegliesi potranno preparare gli esami della sessione estiva tra i ricchi profumi delle svariate bellezze naturali del Giardino Botanico Veneziani.

Riparte, inoltre, l’iniziativa “Salutiamoci in giardino” per le scuole: i giovani scolari delle primarie potranno congedarsi per quest’anno scolastico immersi nella natura, passeggiando nel verde e scoprendo le molteplici specie di piante e fiori, che impreziosiscono il Giardino Botanico.