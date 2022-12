Riapre Dok&Degusteria di via Capitano Gentile in un ambiente completamente rinnovato / FOTO

PUBBLIREDAZIONALE – Riapre in un ambiente completamente rinnovato il Dok&Degusteria di via Capitano F. Gentile a Bisceglie. Un supermercato che offre ampi spazi per la cordialità e l’attenzione al cliente tipica dei punti vendita di quartiere, insieme alla completezza e varietà dell’assortimento di un grande ipermercato.

Dok Degusteria garantisce convenienza, qualità dei prodotti e del servizio, nonché estrema attenzione da parte di tutto il personale alle tante famiglie che ogni giorno devono fare la propria spesa, anticipando e rispondendo prontamente alle specifiche richieste di consumatori sempre più attenti ed esigenti. Il personale addetto alla vendita dei prodotti freschi è organizzato per offrire un dedicato servizio ai clienti come sfilettare pesce, pulire, affettare e confezionare ortaggi e frutta anche su ordinazione e selezionare tagli di carni sotto il brand di “Marezzata” e “Sublimo”: questo servizio facilita la linea di preparazione in cucina delle proprie ricette, senza inutili perdite di tempo a casa.

All’interno del punto vendita Dok Degusteria, oltre alla sala assortita per ogni esigenza quotidiana, con alimenti e prodotti per l’igiene della casa e persona, il consumatore può trovare i reparti freschi: il banco macelleria, salumeria con prosciutteria, la pescheria e il reparto ortofrutta, ciascuno con eccellenze e referenze esclusive, oltre ai reparti ovviamente dedicati agli articoli per l’infanzia e a tutti quei prodotti, di genere non alimentare, indispensabili nella vita di tutti i giorni.

Fiore all’occhiello del supermercato biscegliese è il reparto take away chiamato Degusteria, caratterizzato da un banco assortito con cibi della cucina tradizionale pugliese e italiana ma senza lattosio, con referenze green proposte in un’ampia vetrina per soddisfare le richieste dei vegetariani e vegani, con sfizioserie di rosticceria. Questo reparto distintivo offre ogni giorno piatti caldi, pietanze cotte espresse e un’accurata selezione di prodotti di qualità, con un occhio di riguardo alle tipicità e alle eccellenze del territorio, scelte mettendo a frutto tutta la professionalità e l’esperienza acquisita nel tempo in questo settore.

Le oltre 100 referenze della Degusteria possono essere ordinate anche in anticipo e ritirate su appuntamento, in comode box cartonate da portare rigorosamente piene come regalo conviviale, ma è possibile, oltre al take away, consumare il pasto all’interno della comoda ed elegante saletta all’interno del punto vendita, con modalità self service, ottima soluzione per le pause pranzo, per degli spuntini veloci in compagnia o per cene serali in famiglia.

Il personale della Degusteria, inoltre, è disponibile anche per consegne a domicilio, da organizzare su richiesta contattando il numero 333 636 8518. Un’ampia cantina con oltre 300 etichette di vini italiani e pugliesi rende infine il supermercato il luogo ideale per intenditori gourmand.

Il punto vendita di via Capitano F. Gentile 7 è aperto nei seguenti orari: dalle ore 8 alle ore 23 dal lunedì al sabato, con i reparti dei freschi operativi sino alle ore 22 e la possibilità di utilizzare la Degusteria per l’asporto e la consumazione sul posto fino alle 23. L’apertura domenicale dalle 8.30 alle 14.

Il supermercato accetta buoni pasto per tutti i prodotti alimentari. Una spesa felice migliora il quotidiano e garantisce il benessere sociale.

Bentornata nel quartiere, “Dok&Degusteria”.